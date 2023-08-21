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Райан Гарсия — Шону О'Мэлли: перестань говорить о боксе, тебя просто вырубят

Райан Гарсия — Шону О'Мэлли: перестань говорить о боксе, тебя просто вырубят
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Американский боксёр Райан Гарсия отреагировал на желание бойца UFC Шона О'Мэлли провести поединок с другим боксёром, Джервонтой Дэвисом.

«Шон, ты неплох и всё такое. Но перестань говорить о боксе, тебя просто вырубят», — написал Гарсия в социальных сетях.

Напомним, в минувшие выходные О'Мэлли одержал победу в титульном поединке легчайшего дивизиона UFC c Алджамейном Стерлингом.

Джервонта Дэвис одержал 29 побед и ни разу в карьере не проигрывал.

Райану Гарсии 24 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в январе 2021-го завоевал временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), нокаутировав британца Люка Кэмпбелла.

Единственное поражение Гарсия потерпел от чемпиона мира в трёх весовых категориях соотечественника Джервонты Дэвиса, поединок с которым состоялся в конце апреля. Гарсия уступил нокаутом в седьмом раунде.

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