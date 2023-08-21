«Меня вырубят? Как тебя или по-другому?» О'Мэлли ответил Гарсии

Новоиспечённый чемпион UFC в легчайшей весовой категории Шон О'Мэлли ответил американскому боксёру Райану Гарсии, который ранее посоветовал бойцу перестать говорить о боксе.
Напомним, после победы в поединке с Алджамейном Стерлингом О'Мэлли заявил о желании провести боксёрский поединок с Джервонтой Дэвисом.
«Шон, ты неплох и всё такое. Но перестань говорить о боксе, тебя просто вырубят», — написал Гарсия в социальных сетях.
«Как тебя или по-другому?» — ответил на это О'Мэлли.
Райану Гарсии 24 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в январе 2021-го завоевал временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), нокаутировав британца Люка Кэмпбелла.
Единственное поражение Гарсия потерпел от чемпиона мира в трёх весовых категориях соотечественника Джервонты Дэвиса, поединок с которым состоялся в конце апреля. Гарсия уступил нокаутом в седьмом раунде.
- 21 августа 2023
-
15:09
-
14:59
-
14:09
-
14:02
-
13:57
-
13:47
-
13:07
-
12:57
-
12:52
-
11:54
-
11:47
-
11:39
-
10:45
-
09:54
-
09:50
-
09:46
-
09:37
-
07:50
-
00:55
-
00:11
- 20 августа 2023
-
23:59
-
23:56
-
23:06
-
22:57
-
22:04
-
21:34
-
21:11
-
20:58
-
20:05
-
19:31
-
19:09
-
18:55
-
18:11
-
17:42
-
17:29