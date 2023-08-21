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«Меня вырубят? Как тебя или по-другому?» О'Мэлли ответил Гарсии

Новоиспечённый чемпион UFC в легчайшей весовой категории Шон О'Мэлли ответил американскому боксёру Райану Гарсии, который ранее посоветовал бойцу перестать говорить о боксе.

Напомним, после победы в поединке с Алджамейном Стерлингом О'Мэлли заявил о желании провести боксёрский поединок с Джервонтой Дэвисом.

«Шон, ты неплох и всё такое. Но перестань говорить о боксе, тебя просто вырубят», — написал Гарсия в социальных сетях.

«Как тебя или по-другому?» — ответил на это О'Мэлли.

Райану Гарсии 24 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в январе 2021-го завоевал временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), нокаутировав британца Люка Кэмпбелла.

Единственное поражение Гарсия потерпел от чемпиона мира в трёх весовых категориях соотечественника Джервонты Дэвиса, поединок с которым состоялся в конце апреля. Гарсия уступил нокаутом в седьмом раунде.