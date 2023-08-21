Хабиб Нурмагомедов: в 45 лет я бы не хотел себя видеть толстым

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что не хочет увидеть себя в 45 лет толстым.
«В 45 лет я бы не хотел себя видеть толстым. Вот у меня два года держится один вес. В этом плане я ставлю себе оценку «четыре с плюсом». Потому что у меня есть цель, план и я его держусь. Если я буду его держать, а не спускаться, то мне нормально. Если через 10 лет у меня будет вес 105–110 кг, для меня это будет неинтересно. Я просто хочу держать себя в форме», – сказал Хабиб в интервью Gorilla Fighting.
Хабибу Нурмагомедову 34 года. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2008 году и в январе 2012-го впервые выступил в UFC. За свою карьеру в сильнейшей организации мира Нурмагомедов провёл 13 поединков, во всех одержав победы.
В октябре 2020 года, на турнире UFC 254, Нурмагомедов «задушил» во втором раунде американца Джастина Гэтжи, после чего объявил о завершении карьеры.
Хабиб Нурмагомедов тренируется на беговой дорожке:
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