Стерлинг: это была очень странная остановка

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг прокомментировал досрочную остановку поединка с соотечественником Шоном О’Мэлли, который состоялся 20 августа на турнире UFC 292 в Бостоне (США).

«Остановка? На мой взгляд, это было очень странно. Я был в сознании, двигался, но такова игра. Всё сводится к судейскому решению, которое от меня не зависит. Я не должен был торопиться с действиями во втором раунде. Это на моей совести», — написал Стерлинг в социальных сетях.

В общей сложности Стерлинг принял участие в 27 поединках в смешанных единоборствах, одержав в них 23 победы и потерпев четыре поражения.