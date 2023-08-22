Вице-президент лиги АСА: О’Мэлли недолго будет чемпионом. Есть ряд бойцов сильнее него

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев высказался по поводу титульного поединка UFC в легчайшем весе между Шоном О'Мэлли и Алджамейном Стерлингом.
«Новый чемпион – то, что нужно UFC. Звезда в расцвете сил, которая привлекает внимание. Чувствовалось, что этого парня в UFC давно вели. Есть ощущение, что он недолго будет чемпионом. О’Мэлли проиграет Умару Нурмагомедову, Мерабу Двалишвили, Кори Сэндхагену и Генри Сехудо. Но мы также думали перед поединком со Стерлингом.
О’Мэлли заблокировал борьбу, хотя Стерлинг почти и не пытался. Возможно, сыграла роль антропометрия, длинные конечности.
Матчмейкинг – такое дело, что можно даже 10-0 сделать бойцу, а можно с ходу под танки бросить. Многие бойцы считают себя уникальными и не понимают этого. Да, их заслуги в победах есть, дерутся всё-таки они. Но не менее важно то, как тебя ведут. О’Мэлли вели. Петр Ян – удобный по стилю ударник. С Сэндхагеном, Двалишвили и Нурмагомедовым он не дрался.
В этом дивизионе есть бойцы сильнее. Шону повезло, что на него сделали ставку. В качестве удобного соперника для первой защиты ему могут дать Марлона Веру», – приводит слова Бадаева Metaratings.
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