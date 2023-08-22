Хабиб Нурмагомедов: верю, что и сейчас могу побить кого угодно в мире

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу своей актуальной формы.

«Я верю, что и сейчас могу побить кого угодно в мире. Я не старый. Люди забывают, почему я закончил. Не потому что я постарел. Потому что я потерял отца, я не хотел драться без него. Мне всего 34 года сейчас», – сказал Хабиб во время встречи с фанатами в Лас-Вегасе.

Хабибу Нурмагомедову 34 года. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2008 году и в январе 2012-го впервые выступил в UFC. За свою карьеру в сильнейшей организации мира Нурмагомедов провёл 13 поединков, во всех одержав победы.

В октябре 2020 года, на турнире UFC 254, Нурмагомедов «задушил» во втором раунде американца Джастина Гэтжи, после чего объявил о завершении карьеры.