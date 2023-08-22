Чендлер не против, если Макгрегор получит исключение от USADA

Боец UFC в лёгком весе Майкл Чендлер рассказал, что он не будет против, если ирландец Конор Макгрегор получит послабление от USADA, что позволит ему провести бой в UFC, не находясь при этом в пуле допинг-тестирования шесть месяцев.

«Вся эта ситуация очень интересна для меня. У меня много разных мыслей по этому поводу. В конце концов, я подписал контракт с организацией в сентябре 2020 года и мог бы драться в октябре 2020 года.

Лично мне всё равно. Я буду не против того, чтобы драться с Конором, даже если он будет находиться в пуле тестирования всего один день», — приводит слова Чендлера MMA Junkie.

Последний бой Майкла Чендлера завершился поражением от Дастина Порье в результате удушения. Два последних боя Конор Макгрегор также провёл против Порье и проиграл оба раза, получив во втором из них перелом ноги. Чендлер и Макгрегор должны встретиться в бою как наставники команд из шоу The Ultimate Fighter.