Мишель Перейра вернулся в среднюю весовую категорию после пяти побед подряд
Поделиться
29-летний бразильский боец Мишель Перейра встретится с 33-летним канадцем Марком-Андре Баррио 14 октября на UFC Fight Night 227. Поединок пройдёт в среднем весе.
В июле этого года на турнире UFC 291 Перейра не дотянул до лимита полусреднего веса 1,4 кг, чтобы провести поединок против Стивена Томпсона. Томпсон решил не участвовать в поединке, и в результате он был снят с турнира. 29-летний бразилец, имеющий пятикратную победную серию, впервые после перехода в UFC в мае 2019 года будет выступать в средней весовой категории.
Перейра в 2020 году был дисквалифицирован за запрещённый удар в бою с Диего Санчесом. После этого бразилец одержал пять побед: над Зелимом Имадаевым, Калинной Уилльямсом, Нико Прайсом, Андре Фиальо и Сантьяго Понзиниббио.
Комментарии
- 22 августа 2023
-
12:32
-
11:53
-
11:22
-
11:02
-
10:39
-
10:22
-
09:55
-
09:46
-
09:43
-
09:00
-
08:35
-
07:51
-
07:25
-
07:06
-
01:08
-
00:55
-
00:32
-
00:00
- 21 августа 2023
-
23:55
-
22:54
-
22:37
-
21:25
-
21:14
-
20:31
-
19:48
-
19:34
-
19:10
-
18:59
-
18:01
-
17:23
-
16:37
-
16:12
-
15:09
-
14:59
-
14:09
Партнерский контент