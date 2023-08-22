Мишель Перейра вернулся в среднюю весовую категорию после пяти побед подряд

29-летний бразильский боец Мишель Перейра встретится с 33-летним канадцем Марком-Андре Баррио 14 октября на UFC Fight Night 227. Поединок пройдёт в среднем весе.

В июле этого года на турнире UFC 291 Перейра не дотянул до лимита полусреднего веса 1,4 кг, чтобы провести поединок против Стивена Томпсона. Томпсон решил не участвовать в поединке, и в результате он был снят с турнира. 29-летний бразилец, имеющий пятикратную победную серию, впервые после перехода в UFC в мае 2019 года будет выступать в средней весовой категории.

Перейра в 2020 году был дисквалифицирован за запрещённый удар в бою с Диего Санчесом. После этого бразилец одержал пять побед: над Зелимом Имадаевым, Калинной Уилльямсом, Нико Прайсом, Андре Фиальо и Сантьяго Понзиниббио.