Хабиб — о Коноре: если ты не контролируешь себя, то точно со мной не справишься

Экс-чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов дал комментарий по поводу ирландца Конора Макгрегора.

«Почему я не игнорировал трэш-ток Конора? Я люблю слушать людей. Это очень интересно, потому что по разговору можно вычислить, какой у собеседника IQ.

Если ты глуп, то что с этим поделаешь? Если у тебя не получается контролировать себя, то ты точно не справишься со мной. Мы на разных уровнях», – сказал Нурмагомедов на YouTube-канале PBD Podcast.

Напомним, поединок Конора Макгрегора с Хабибом Нурмагомедовым прошёл в октябре 2018 года в рамках главного события турнира UFC 229. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в четвёртом раунде.

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