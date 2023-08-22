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Знаменитый рефери оценил остановку в бою Стерлинга и О'Мэлли

Знаменитый рефери оценил остановку в бою Стерлинга и О'Мэлли
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Легендарный рефери Джон Маккарти высказался по поводу остановки боя между Алджамейном Стерлингом и Шоном О'Мэлли, которая вызвала много споров у общественности.

Напомним, Стерлинг проиграл техническим нокаутом после серии добивающих ударов руками.

«Я слышал разные разговоры о том, что это была ранняя остановка, но я так не считаю. В какой-то момент Алджамейн отключился на мгновение, но сразу вернулся. Вы можете пересмотреть это. Он вернулся, его опять потушили, и он снова вернулся. Он вроде как продолжал двигаться, но в итоге всё пришло к тому, что он перевернулся и начал закрываться, и в этот момент произошла остановка. Ничего бы не изменилось. Он бы просто получил больше ущерба», – сказал Маккарти в эфире своего подкаста.

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