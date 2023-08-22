Макгрегор восторженно высказался в адрес О'Мэлли

Ирландский боец Конор Макгрегор опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором похвалил американца Шона О'Мэлли, который завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе, одержав победу в поединке с соотечественником, Алджамейном Стерлингом.
«Посмотрите на О'Мэлли, который повторяет одно и то же: «Я буду таким же великим, как Конор Макгрегор». Затем он выходит и делает то же самое, что и я, чтобы сделать себя таким же, как Конор.
Честно говоря, это просто чёртово безумие. Вы видели концовку? Она была почти идентичной, в главном событии. Это сумасшествие, большой респект. [Такое же чувство, как] когда не читал всю книгу, но знаешь наизусть несколько страниц. Этого нельзя отрицать», — написал Макгрегор.
Макгрегор оторвал манекену голову ударом ноги:
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