Гаджиев назвал единственного бойца, которого не смог бы победить Хабиб Нурмагомедов

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что россиянин Ислам Махачев является единственным бойцом, которого не смог бы победить Хабиб Нурмагомедов.

«Он давно не выступает, но, наверное, единственный человек, которого он не смог бы победить — это Ислам Махачев. А все остальные ему по зубам. Если бы он сейчас начал готовиться, избавился от лишнего веса и набирал форму в течение полугода, это был бы плюс-минус прежний Хабиб. А прежний Хабиб разобрался бы с любым из нынешних легковесов», — приводит слова Гаджиева «РИА Новости Спорт».

Хабибу Нурмагомедову 34 года. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2008 году, а в январе 2012-го впервые выступил в UFC. За свою карьеру в сильнейшей организации мира Нурмагомедов провёл 13 поединков, одержав во всех победы.

В октябре 2020 года, на турнире UFC 254, Нурмагомедов «задушил» во втором раунде американца Джастина Гэтжи, после чего объявил о завершении карьеры.

Махачев показал, как боролся с Хабибом перед боем: