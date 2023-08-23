Вэйли Чжан назвала имя своей следующей соперницы
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Чемпионка UFC в минимальном весе Вэйли Чжан после победы на турнире UFC 292 в Бостоне рассказала, кого бы она хотела видеть своей соперницей в следующем поединке.
«Татьяна Суарес хороша. Она не знает поражений, очень хороший боец. Думаю, Суарес может стать следующей претенденткой на титул.
Но сейчас я думаю только о том, чтобы вернуться домой и побыть со своей семьёй. В этот раз я начала тренировочный лагерь ещё в марте, так что не была дома уже несколько месяцев», — приводит слова Чжан MMA News.
На прошедшем в ночь с 19 на 20 августа мск турнире 34-летняя китаянка уверенно победила бразильского бойца Аманду Лемос единогласным решением судей (50-43, 50-44, 49-45) и сохранила титул в минимальном весе. Победа для китаянки стала третьей подряд.
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