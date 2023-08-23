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Сехудо — О'Мэлли: я не такой маленький, каким будет твой титульный забег

Сехудо — О'Мэлли: я не такой маленький, каким будет твой титульный забег
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо ответил новоиспечённому чемпиону промоушена в легчайшем весе Шону О'Мэлли, который ранее высмеял рост американца.

«Я не такой маленький, каким будет твой титульный забег, тампон ходячий. Увидимся в декабре. Эльф наносит ответный удар», – написал Сехудо в социальных сетях.

Напомним, на прошедших выходных О'Мэлли одержал победу в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом. Сехудо же свой поединок Стерлингу проиграл раздельным судейским решением.

28-летний американец отправил Стерлинга в нокдаун в контратаке и начал добивать соперника. После серии ударов рефери боя Марк Годдард остановил поединок.

В своём последнем бою на UFC 288 Сехудо проиграл Стерлингу раздельным судейским решением.

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