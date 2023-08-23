Сехудо — О'Мэлли: я не такой маленький, каким будет твой титульный забег
Поделиться
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо ответил новоиспечённому чемпиону промоушена в легчайшем весе Шону О'Мэлли, который ранее высмеял рост американца.
«Я не такой маленький, каким будет твой титульный забег, тампон ходячий. Увидимся в декабре. Эльф наносит ответный удар», – написал Сехудо в социальных сетях.
Напомним, на прошедших выходных О'Мэлли одержал победу в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом. Сехудо же свой поединок Стерлингу проиграл раздельным судейским решением.
28-летний американец отправил Стерлинга в нокдаун в контратаке и начал добивать соперника. После серии ударов рефери боя Марк Годдард остановил поединок.
В своём последнем бою на UFC 288 Сехудо проиграл Стерлингу раздельным судейским решением.
Комментарии
- 23 августа 2023
-
11:05
-
10:58
-
10:57
-
10:54
-
10:15Умар Кремлёв рассказал о конфликте с МОК Эксклюзив
-
09:59
-
09:53
-
09:50
-
09:45
-
08:15
-
00:28
- 22 августа 2023
-
23:15
-
22:22
-
22:01
-
21:13
-
20:43
-
20:16
-
18:52
-
18:02
-
16:43
-
16:11
-
15:41
-
15:31
-
15:22
-
15:01
-
14:56
-
14:36
-
13:42
-
13:40
-
13:36
-
12:50
-
12:32
-
11:53
-
11:22
-
11:02
Партнерский контент