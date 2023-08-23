Умар Кремлёв выступил против боя Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева

Президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв считает, что российские боксёры Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев не должны драться друг с другом.

«Бетербиев – красавчик. Бивол – красавчик. Пусть они вместе боксируют, несут победы и радуют болельщиков. Зачем, чтобы они между собой боксировали? Они по жизни лучшие, пусть и останутся лучшими, непобеждёнными», — сказал Кремлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Действующим чемпионом WBA в полутяжёлом весе является россиянин Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO).

В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре в Абу-Даби (ОАЭ), Бивол единогласным судейским решением одержал победу над экс-чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканцем Хильберто Рамиресом, нанеся ему первое поражение в карьере.

Артуру Бетербиеву 38 лет. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и в ноябре 2017-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул IBF. Позже Бетербиев присоединил к нему титулы WBC и WBO, нокаутировав, соответственно, украинца Александра Гвоздика и американца Джо Смита. В январе россиянин досрочно остановил в восьмом раунде британца Энтони Ярда.

Напомним, 26 августа в подмосковном Серпухове во дворце спорта «Надежда» состоится вечер бокса «Ночь чемпионов IBA».