Умар Кремлёв выступил против боя Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева

Президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв считает, что российские боксёры Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев не должны драться друг с другом.
«Бетербиев – красавчик. Бивол – красавчик. Пусть они вместе боксируют, несут победы и радуют болельщиков. Зачем, чтобы они между собой боксировали? Они по жизни лучшие, пусть и останутся лучшими, непобеждёнными», — сказал Кремлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Действующим чемпионом WBA в полутяжёлом весе является россиянин Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO).
В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре в Абу-Даби (ОАЭ), Бивол единогласным судейским решением одержал победу над экс-чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканцем Хильберто Рамиресом, нанеся ему первое поражение в карьере.
Артуру Бетербиеву 38 лет. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и в ноябре 2017-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул IBF. Позже Бетербиев присоединил к нему титулы WBC и WBO, нокаутировав, соответственно, украинца Александра Гвоздика и американца Джо Смита. В январе россиянин досрочно остановил в восьмом раунде британца Энтони Ярда.
Напомним, 26 августа в подмосковном Серпухове во дворце спорта «Надежда» состоится вечер бокса «Ночь чемпионов IBA».
- 23 августа 2023
-
11:05
-
10:58
-
10:57
-
10:54
-
10:15Умар Кремлёв рассказал о конфликте с МОК Эксклюзив
-
09:59
-
09:53
-
09:50
-
09:45
-
08:15
-
00:28
- 22 августа 2023
-
23:15
-
22:22
-
22:01
-
21:13
-
20:43
-
20:16
-
18:52
-
18:02
-
16:43
-
16:11
-
15:41
-
15:31
-
15:22
-
15:01
-
14:56
-
14:36
-
13:42
-
13:40
-
13:36
-
12:50
-
12:32
-
11:53
-
11:22
-
11:02