Кроуфорд — о бое с Канело: это возможность показать, насколько я велик

Чемпион мира в трёх весовых категориях и лидер рейтинга pound-for-pound американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO) высказался о реакции боксёрской общественности, неоднократно прокомментировавшей его желание сразиться со звёздным мексиканцем Саулем Альваресом.
«Почему это считается нелепым? Я сказал то, что сказал. Послушайте, это моя возможность показать всем, насколько на самом деле велик Теренс Кроуфорд. Если Канело победит [Джермелла Чарло], а я поднимусь в 76 кг и брошу ему вызов в бою за звание абсолютного чемпиона… Я просто покажу, что навыки всё окупают. И у меня есть навыки для того, чтобы сделать это», — сказал Кроуфорд в подкасте The 3 Knockdown Rule.
Напомним, в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США) Альварес проведёт защиту всех четырёх титулов во втором среднем весе (до 76,2 кг) против американца Джермелла Чарло (35-1-1, 19 KO).
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