Кроуфорд — величайший боксёр мира. Он превзошёл даже Усика

Теренс Кроуфорд продолжает своими руками переписывать историю профессионального бокса. Украшением минувших выходных стал его титульный поединок с непобеждённым до того момента Эрролом Спенсом. Многие считали Теренса андердогом, не верили в него. Но Кроуфорд провёл просто феноменальный поединок. Лишь в первом раунде его соперник выглядел конкурентно. Всё остальное время тотально доминировал Теренс, буквально разбивая Спенса.

Кроуфорд остался непобеждённым и теперь имеет невероятную статистику – 40-0. При этом замахиваться на рекорд Флойда Мейвезера-младшего (50-0) он пока не собирается. Теренс признался, что рассчитывает провести несколько боёв и завершить профессиональную карьеру. Но аппетит приходит во время еды. Кроуфорд разбил Спенса в таком доминирующем стиле, что стало понятно — в ближайшие годы этого парня остановить будет крайне непросто.

Теренс, вероятнее всего, обойдёт Александра Усика и займёт первое место в боксёрском рейтинге P4P. Украинец мог подраться с Тайсоном Фьюри и в случае победы надолго застолбить за собой лидерство. Но теперь его ждёт бой с Даниэлем Дюбуа. И статус этого поединка намного ниже, чем у битвы Кроуфорда и Спенса.

Ещё один фактор, который заставляет называть американца величайшим боксёром на планете – второе абсолютное чемпионство. Такого не добивались ни Усик, ни Сауль Альварес. Теренс задал очень высокую планку, к которой теперь будут стремиться многие боксёры. Но, говоря откровенно, в ближайшее время повторить это достижение будет очень сложно.

Кроуфорд буквально уничтожает полусредний вес – ни разу не позволил соперника дотерпеть до судейского решения. А ещё Теренс невероятно уверен в себе и этим крут. Спенс потребовал реванш и даже попросил перейти в другой дивизион. Многие боксёры попросту отказались бы идти на подобные условия. Но американец, покоривший лёгкий и полусредний веса, теперь готов подняться ещё и в средний.

Кажется, Кроуфорд велик уже настолько, что забраться выше попросту невозможно. Но Теренс выразил желание подняться в весе и бросить вызов Джермеллу Чарло. И если звёзды сойдутся так, что у него получится стать тройным абсолютным чемпионом, вопросов о самом великом боксёре больше не будет возникать ни у кого. А рекорд Мейвезера-младшего на фоне всех остальных достижений будет выглядеть абсолютной мелочью.