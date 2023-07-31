Кроуфорд — величайший боксёр мира. Он превзошёл даже Усика

Теренс Кроуфорд продолжает своими руками переписывать историю профессионального бокса. Украшением минувших выходных стал его титульный поединок с непобеждённым до того момента Эрролом Спенсом. Многие считали Теренса андердогом, не верили в него. Но Кроуфорд провёл просто феноменальный поединок. Лишь в первом раунде его соперник выглядел конкурентно. Всё остальное время тотально доминировал Теренс, буквально разбивая Спенса.
Кроуфорд остался непобеждённым и теперь имеет невероятную статистику – 40-0. При этом замахиваться на рекорд Флойда Мейвезера-младшего (50-0) он пока не собирается. Теренс признался, что рассчитывает провести несколько боёв и завершить профессиональную карьеру. Но аппетит приходит во время еды. Кроуфорд разбил Спенса в таком доминирующем стиле, что стало понятно — в ближайшие годы этого парня остановить будет крайне непросто.
Теренс, вероятнее всего, обойдёт Александра Усика и займёт первое место в боксёрском рейтинге P4P. Украинец мог подраться с Тайсоном Фьюри и в случае победы надолго застолбить за собой лидерство. Но теперь его ждёт бой с Даниэлем Дюбуа. И статус этого поединка намного ниже, чем у битвы Кроуфорда и Спенса.
Ещё один фактор, который заставляет называть американца величайшим боксёром на планете – второе абсолютное чемпионство. Такого не добивались ни Усик, ни Сауль Альварес. Теренс задал очень высокую планку, к которой теперь будут стремиться многие боксёры. Но, говоря откровенно, в ближайшее время повторить это достижение будет очень сложно.
Кроуфорд буквально уничтожает полусредний вес – ни разу не позволил соперника дотерпеть до судейского решения. А ещё Теренс невероятно уверен в себе и этим крут. Спенс потребовал реванш и даже попросил перейти в другой дивизион. Многие боксёры попросту отказались бы идти на подобные условия. Но американец, покоривший лёгкий и полусредний веса, теперь готов подняться ещё и в средний.
Кажется, Кроуфорд велик уже настолько, что забраться выше попросту невозможно. Но Теренс выразил желание подняться в весе и бросить вызов Джермеллу Чарло. И если звёзды сойдутся так, что у него получится стать тройным абсолютным чемпионом, вопросов о самом великом боксёре больше не будет возникать ни у кого. А рекорд Мейвезера-младшего на фоне всех остальных достижений будет выглядеть абсолютной мелочью.
- 31 июля 2023
-
16:42
-
16:21
-
15:45
-
15:08
-
14:29
-
14:09
-
13:29
-
12:55
-
12:39
-
12:01
-
11:16
-
10:43
-
10:04
-
09:18
-
09:00
-
08:49
-
08:30
-
07:49
-
07:26
-
06:00
-
00:59
-
00:58
-
00:56
-
00:16
- 30 июля 2023
-
23:49
-
23:09
-
22:34
-
22:09
-
21:03
-
20:57
-
20:28
-
19:26
-
18:13
-
16:50
-
16:23