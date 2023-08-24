Шон Портер ответил, есть ли у Кроуфорда шансы в бою с Канело

Двукратный чемпион мира и комментатор, американец Шон Портер высказался о потенциальном поединке между действующим лидером рейтинга pound-for-pound соотечественником Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 KO) и мексиканцем Саулем Альваресом (59-2-2, 39 KO).
«Мне кажется, нужно отойти от вопроса, кто сильнее физически. Бокс — это не только сила, понимаете? Ум, атлетизм, скорость, выносливость, опыт… и этот список можно продолжить. Если задуматься об этом, то есть и многое на стороне Теренса.
Я действительно считаю, что бой Теренса и Канело получится интересным. Канело уже не тот, кем он был три-четыре года назад, я бы не сказал, что он на спаде, но его карьера не идёт в гору и не стоит на месте. Канело провёл немало боёв, он прошёл через три войны с Головкиным, вот почему его бой с Теренсом Кроуфордом получился бы интересным», — сказал Портер в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
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