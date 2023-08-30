Тренер Дюбуа дал категоричный прогноз на возможный бой Виталий Кличко – Усик
Поделиться
Тренер британского боксёра Даниэля Дюбуа (19-2) Дон Чарльз высказал мнение, что украинец Виталий Кличко победил бы своего соотечественника Александра Усика.
«Здесь не может быть никакого сравнения. Виталий просто разбил бы его. Александр не смог бы соперничать с этими супертяжами: Ленноксом Льюисом, братьями Кличко. Тайсон Фьюри будет играть с ним. Как с тряпичной куклой. Полагаю, подавляющее преимущество будет у Фьюри. То, что он делает, в бою с Фьюри не сработает», — приводит слова Чарльза Boxing News.
Усик в последнем бою встречался с представителем Дюбуа. Александр одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Это был первый бой украинца с августа 2022 года.
Усик угостил Чисору бананами в раздевалке:
Материалы по теме
Комментарии
- 30 августа 2023
-
12:34
-
11:52
-
11:38
-
11:01
-
10:22
-
09:36
-
09:18
-
00:22
- 29 августа 2023
-
23:36
-
23:17
-
22:01
-
21:22
-
20:15
-
19:28
-
18:25
-
17:57
-
16:55
-
16:20
-
15:27
-
15:07
-
14:33
-
13:51
-
13:15
-
12:56
-
12:10
-
11:59
-
11:19
-
10:41
-
09:38
-
09:20
-
07:35
-
07:15
-
03:01
-
00:42
-
00:30
Партнерский контент