Тренер Дюбуа дал категоричный прогноз на возможный бой Виталий Кличко – Усик

Тренер британского боксёра Даниэля Дюбуа (19-2) Дон Чарльз высказал мнение, что украинец Виталий Кличко победил бы своего соотечественника Александра Усика.

«Здесь не может быть никакого сравнения. Виталий просто разбил бы его. Александр не смог бы соперничать с этими супертяжами: Ленноксом Льюисом, братьями Кличко. Тайсон Фьюри будет играть с ним. Как с тряпичной куклой. Полагаю, подавляющее преимущество будет у Фьюри. То, что он делает, в бою с Фьюри не сработает», — приводит слова Чарльза Boxing News.

Усик в последнем бою встречался с представителем Дюбуа. Александр одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Это был первый бой украинца с августа 2022 года.

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