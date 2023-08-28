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Такой Усик — сладкая булочка для Фьюри, у Александра пробелы в защите

Такой Усик — сладкая булочка для Фьюри. У Александра пробелы в защите
Яхья Гасанов
Такой Усик — сладкая булочка для Фьюри
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В последнем бою чемпиону доставили серьёзные проблемы.

В минувшие выходные Александр Усик успешно защитил титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, нокаутировав Даниэля Дюбуа. Бой получился не бесспорным, британец заставил соперника понервничать, а удар в пятом раунде будут ещё долго обсуждать на предмет легитимности.

Другой важный вопрос — кто дальше для Усика? Менеджер боксёра утверждает, что у Александра запланирована очередная обязательная защита и соперником может стать непобеждённый хорват Филип Хргович. Однако всем понятно, что если на горизонте замаячит возможность объединить титулы в бою с Тайсоном Фьюри, то это станет приоритетным вариантом. В принципе, об этом говорил и промоутер Фрэнк Уоррен перед боем Усик — Дюбуа: «Здесь нет пункта о бое-реванше, потому что это обязательная защита. Победитель продолжит борьбу за пояса и бросит вызов Тайсону в объединительном бою. Это произойдёт! Каким бы ни был результат, в начале следующего года состоится бой за бесспорный титул».

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Однако в последних двух боях Усик испытывал явные проблемы и в преддверии потенциальной встречи с Цыганским королём это может стать ключевым фактором. Энтони Джошуа после первого поединка понял, что у Александра есть проблемы с ударами по корпусу. Да и в целом это всегда было некой «ахиллесовой пятой» для нынешнего чемпиона. К примеру, ещё в любителях Артур Бетербиев два раза складывал Усика именно ударами в корпус. Что ещё более показательно, оба раза судьи не засчитывали легитимные удары.

В реванше Джошуа активно отрабатывал по этажам, больше четверти точных ударов (37 из 124) британца пришлись по корпусу Александра, и это оказывало свой эффект. Неслучайно Дюбуа взял на вооружение именно такую тактику и на протяжении всего боя искал возможность сильно пробить в тело. Это подтверждал и Уоррен: «Дюбуа работал над этим в лагере, в этом он видел слабость Усика».

Кроме того, по бою с Динамитом проглядывали проблемы с защитой. Усик, который раньше быстро отрабатывал на джебах и кружил вокруг соперника, на этот раз принимал размены и периодически пропускал. По сути, Александр переигрывал Дюбуа за счёт поставленного джеба — 52 таких удара против 13 у Даниеля. А вот по силовым ударам практически паритет — 36 на 34 в пользу чемпиона. Отчасти такая картина была связана с тем, что Усик не был таким же скоростным, каким мы его привыкли видеть. Просто уровень Дюбуа не позволял за это наказать, и Александру хватало даже такого футворка, чтобы успешно уходить с линии удара. Кроме того, британец в целом показал не самый высокий уровень и не задействовал свои козыри в виде мощи. Это отмечал и Дерек Чисора: «Я буду честен — удар по корпусу был единственным нормальным ударом. Всё остальное было паршивым. Я не знаю, почему Дюбуа не пользовался своим телом. Почему он не боролся с этим парнем, не хватал его и не давил на него. Этого не было. Он пытался сделать бой комфортным, чёрт возьми. А это не то место, чтобы делать так».

Все описанные проблемы Усика вполне рискуют стать фатальными в бою с Фьюри. Тайсон всем известен тем, что, помимо нокаутирующей мощи, обладает ещё и техникой. Это куда более совершенный боксёр по сравнению с Джошуа и Дюбуа. Цыганский король вполне способен наказать застоявшегося соперника, и под него нужно подбирать более эффективную тактику.

Усику обязательно нужен бой с Фьюри:
Усику нужно драться с Фьюри даже бесплатно. Без Цыгана не достичь величия
Усику нужно драться с Фьюри даже бесплатно. Без Цыгана не достичь величия

Фьюри просто не будет зацикливаться на корпусе или голове Усика, а начнёт подбирать ключи и раздёргивать Александра. К тому же Тайсона не получится отгонять джебами, он сам будет задавать удобную дистанцию. И нельзя забывать, что, несмотря на габариты, британец очень техничный и быстрый боксёр. К тому же его вряд ли получится свалить силовым джебом.

Усик образца последних боёв станет лёгкой добычей для Фьюри. Чтобы стать абсолютным чемпионом мира, придётся показать намного больше.

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