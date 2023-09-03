«У него есть всё». Канело объяснил, почему Чарло опасен для него

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес (59-2-2, 39 KO) высказался о предстоящем поединке с американцем Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 KO).
«Он крупный боец. У него есть скорость, есть удар, и он действительно хорошо двигается… У него есть всё. И я считаю его опасным соперником. Об этом бое давно говорят. И настал правильный момент организовать его», — сказал Альварес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
Джермеллу Чарло 33 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2007 году и в мае 2016-го впервые сразился за звание чемпиона мира. Всего на счету бойца девять поединков за мировые титулы, из которых он победил в семи, в одном проиграл и один раз довольствовался ничьей.
Напомним, поединок Альварес – Чарло состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США).
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