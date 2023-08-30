Оскар де ла Хойя сказал, кто победит в бою Кроуфорда и Канело

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер, легендарный американец Оскар де ла Хойя высказался о потенциальном поединке между действующим лидером рейтинга pound-for-pound Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 KO) и Саулем Альваресом (59-2-2, 39 KO).

«Люди могут подумать: «Как Кроуфорд побьёт Канело в 76 кг, разве это возможно?» В боксе большой талантливый боец бьёт маленького талантливого бойца. Такова данность. И люди могут сказать, что я противоречу себе, поскольку меня побил Пакьяо.

Кроуфорд — крупный парень, но при этом он не полагается на силу. Он полагается на своё мышление, то, что он сделал со Спенсом, было волшебством, просто невероятно. Что же касается Канело, мы знаем, что он тяжёл в ринге. Кроуфорд настолько умён… он как Брюс Ли. И он на пике карьеры. Если этот бой состоится, я буду вынужден поставить на Кроуфорда», — сказал де ла Хойя в интервью YouTube-каналу EsNews.