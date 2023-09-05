Каннонье будет страховать поединок Адесаньи со Стриклендом

Американский боец смешанных единоборств, четвёртый номер рейтинга средней весовой категории UFC Джаред Каннонье будет страховать титульный поединок между Исраэлем Адесаньей и Шоном Стриклендом, который состоится в ближайшие выходные на турнире UFC 293.

На турнире UFC on ESPN 47 Каннонье выиграл единогласным решением судей у итальянца Марвина Веттори. Всего у Джареда 17 побед при шести поражениях в ММА.

Новозеландский боец нигерийского происхождения будет защищать пояс против американца Шона Стрикленда, занимающего пятую строчку рейтинга. Адесанья в последнем бою смог вернуть себе чемпионский титул в реванше с бразильцем Алексом Перейрой. Стрикленд идёт на серии из двух побед над Нассурдином Имавовым и Абусупьяном Магомедовым.