Все результаты турнира BRAVE CF 74

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Стали известны итоги турнира BRAVE CF 74. 7 сентября 22 профессиональных спортсмена, представляющих 14 стран (Францию, Бразилию, Украину, Литву, ДРК, Аргентину, Кубу, Чехию, Сербию, Азербайджан, Венгрию и Сенегал), приехали во Францию, чтобы соревноваться на самой глобальной арене ММА на турнире BRAVE CF 74.

Итоги турнира BRAVE CF 74

Лукас Мартинс (Бразилия) победил Айлиса Джируна (Франция).

Энтони Дизи (Франция) уступил Владиславу Рудневу (Украина).

Салим Эль-Уссаиди (Франция) проиграл Павлу Дайлидко (Литва).

Али Гулиев (Азербайджан) уступил Бориславу Николичу (Сербия).

Матье Ракотондразанани (Франция) проиграл Леви Карриэлю (Франция).

Лайд Зерхуни (Франция) стал чемпионом в среднем весе в бою с Алессандро Маседо (Бразилия).

Шабане Чайбеддра (Франция) победил Бруно Конти (Аргентина).

Гергей Чиби (Венгрия) проиграл Насиму Белуаши (Франция).

Томас Гло (Франция) одолел Квентина Домерга (Франция).

Тамерлан Альбиков (Франция) оказался сильнее Йиндриха Унгра (Чехия).

Дидье Туре (Сенегал) проиграл Энтони Морелю (Франция).

Малик Абдурагимов (Франция) выиграл у Дилана Эрвуэна (Франция).

Бафоде Гассама (Франция) одолел Фердинанда Бретеля (Франция).