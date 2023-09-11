Хирн: Джошуа станет абсолютным чемпионом, а затем уплывёт в закат

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, считает, что его подопечный способен объединить все титулы до того, как завершит карьеру.
«Мне никогда не хотелось ставить в рамки его карьеру, но на днях он сказал: «Знаешь, я не буду боксировать через 3–5 лет». Так что, возможно, у нас будет бой в декабре, а затем пара блокбастеров в следующем году.
Я не думаю, что у него есть определённые сроки, но он хочет подраться с Уайлдером, а затем подраться с Фьюри. И если он этого не сделает, то не будет удовлетворён своей оппозицией.
Я самый большой фанат Энтони Джошуа и считаю себя верующим. Он нокаутирует Деонтея Уайлдера, а затем нокаутирует Тайсона Фьюри. Он станет абсолютным чемпионом мира, а затем уплывёт в закат», — приводит слова Хирна talkSPORT.
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