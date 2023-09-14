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Экс-боксёр Саитов: Джейк Пол в порядке, ему можно доверить рейтинговый бой

Экс-боксёр Саитов: Джейк Пол в порядке, ему можно доверить рейтинговый бой
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Двукратный победитель Олимпийских игр, чемпион мира, известный российский боксёр Олег Саитов высказался о выступлениях звёздного американского видеоблогера Джейка Пола на профессиональном ринге.

«Джейк Пол в порядке, я хочу сказать. Для блогера точно. Сразу в топ его засовывать не надо, но какие-то рейтинговые бои можно ему доверить. Когда человек координирован, хорошо впитывает и воспринимает установки тренера, то, думаю, что можно попасть в профи.

Потому что были такие случаи, когда люди занимались другими видами спорта, приходили после армии и добивались высот в олимпийском боксе, чемпионами мира становились. Такие, как Валерий Абаджян», — сказал Саитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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