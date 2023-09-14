Экс-боксёр Саитов: Джейк Пол в порядке, ему можно доверить рейтинговый бой
Поделиться
Двукратный победитель Олимпийских игр, чемпион мира, известный российский боксёр Олег Саитов высказался о выступлениях звёздного американского видеоблогера Джейка Пола на профессиональном ринге.
«Джейк Пол в порядке, я хочу сказать. Для блогера точно. Сразу в топ его засовывать не надо, но какие-то рейтинговые бои можно ему доверить. Когда человек координирован, хорошо впитывает и воспринимает установки тренера, то, думаю, что можно попасть в профи.
Потому что были такие случаи, когда люди занимались другими видами спорта, приходили после армии и добивались высот в олимпийском боксе, чемпионами мира становились. Такие, как Валерий Абаджян», — сказал Саитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
Комментарии
- 14 сентября 2023
-
09:15
-
08:50
-
08:20
-
07:50
-
01:08
-
00:55
-
00:11
- 13 сентября 2023
-
23:52
-
23:00
-
22:54
-
22:43
-
22:06
-
21:16
-
21:05
-
21:00
-
20:07
-
19:56
-
19:08
-
19:01
-
18:42
-
18:13
-
17:56
-
16:31
-
15:07
-
13:56
-
12:31
-
11:42
-
10:29
-
09:38
-
00:28
-
00:23
- 12 сентября 2023
-
22:55
-
22:32
-
21:32
-
21:25
Партнерский контент