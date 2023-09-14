Дрикус дю Плесси: Адесанья выглядел ужасно и не заслужил реванш со Стриклендом

Боец среднего веса (до 84 кг) UFC южноафриканец Дрикус дю Плесси подвёл итоги боя между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и американцем Шоном Стриклендом.

«Очевидно, что Шону Стрикленду приношу огромные поздравления, он только что стал чемпионом мира в среднем весе. Он так долго был в спорте. Честно говоря, мне всегда нравился его стиль боя. За ним всегда было интересно наблюдать, иногда он появлялся, а иногда дрался не так здорово, но он всегда был рядом. На мой взгляд, он никогда не собирался быть чемпионом. И вот он здесь, так теперь называется игра: приходи ночью и делай свою работу. Он сделал это очень хорошо.

С другой стороны, Адесанья выглядел чрезвычайно ужасно в том бою. Он не был похож на того парня, которого все мы знаем. Он не был похож на того парня, которого мы знаем. Я знаю, что многие люди говорят, что Стрикленд просто закрыл его. Он сделал это очень хорошо. Он действительно подвёл его. Но теперь Адесанья пропускал каждый удар. У него не было времени, не было скорости. Но Стрикленд сделал то, что должен был сделать, чтобы выиграть тот бой. Поздравляю Стрикленда. Он сделал то, что ему было нужно, чтобы выиграть этот бой», – приводит слова дю Плесси Middle Easy.

Напомним, бой между Адесаньей и Стриклендом прошёл в рамках UFC 293. Американский боец победил согласно судейскому решению. Изначально соперником Адесаньи должен был стать южноафриканец Дрикус дю Плесси.