Крис Юбэнк-младший бросил вызов Геннадию Головкину
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Британский боксёр Крис Юбэнк-младший бросил вызов представителю Казахстана Геннадию Головкину.
«Хочу провести бой с Геннадием уже много лет. Почему нет? Кто может принести ему больше денег, чем я или Канело? Но новый бой с Альваресом никто не будет смотреть. Я единственный соперник, которого люди хотят видеть на ринге с Головкиным. Я никогда не расхочу этот бой. Головкин — великое имя, было бы здорово подраться с ним в Великобритании. Он сейчас заинтересован в заработке больших денег на боксе. Я помогу ему», — цитирует Юбэнка IFL TV.
Напомним, на счету Геннадия Головкина 42 победы в 45 поединках, проведённых на профессиональном уровне. Профессиональный рекорд британца Криса Юбэнка-младшего – 33-3.
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