Фьюри: думал, бой с Кличко будет сложнейшим, а оказался одним из самых лёгких в карьере

Боксёр-тяжеловес британец Тайсон Фьюри заявил, что бой с бывшим объединённым чемпионом мира в супертяжёлом весе Владимиром Кличко был одним из самых лёгких в его карьере.
«Думаю, на самом деле все мои бои достаточно сложные и важные. При любой ошибке вам придётся возвращаться на шаг назад и начинать по новой, поэтому каждый бой важен. Но есть один, который, как я думал, будет сложнейшим боем, а на деле он оказался одним из самых лёгких. Это встреча с Владимиром Кличко, который до этого не проигрывал 11 лет.
Во время подготовки я постоянно думал о том, что если он по мне попадёт, то я буду нокаутирован. Поэтому я вышел на этом факторе страха и отбоксировал невероятным образом. А потом я принял его лучшие удары и подумал: «И это всё?» Но ментально, физически и эмоционально я готовился к тяжелейшему бою в жизни», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Wow Hydrate.
В ноябре 2015 года Фьюри победил Кличко единогласным решением судей.
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