Появились судейские записки боя Грассо — Шевченко

В ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. В главном бою чемпионка организации в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) мексиканка Алекса Грассо (16-3) провела реванш с бывшей обладательницей титула Валентиной Шевченко (22-4). Поединок продлился все пять раундов и завершился ничьей (47:47; 47:48; 48;47). Таким образом, мексиканка сохранила чемпионский пояс UFC.

После окончания поединка появились судейские карточки.

Напомним, первая встреча бойцов состоялась в марте 2023 года на турнире UFC 285 и Шевченко сенсационно уступила удушающим приёмом в четвёртом раунде, прервав серию из девяти побед, семь из которых были одержаны в титульных поединках.