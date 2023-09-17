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Источник: Шевченко дралась с Грассо со сломанным большим пальцем

Источник: Шевченко дралась с Грассо со сломанным большим пальцем
Валентина Шевченко
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Бывшая чемпионка UFC Валентина Шевченко получила травму по ходу титульного боя с мексиканкой Алексой Грассо, сообщает известный спортивный эксперт и обозреватель Аарон Бронстетер в своих социальных сетях.

По данным источника, Шевченко в первом раунде боя получила серьёзный перелом большого пальца и задумалась о том, сможет ли продолжить поединок до конца.

В итоге бой Шевченко с Грассо продлился все пять раундов и завершился ничьей (47:47; 47:48; 48;47). Таким образом, мексиканка сохранила чемпионский пояс UFC.

Напомним, первая встреча бойцов состоялась в марте 2023 года на турнире UFC 285. Тогда Шевченко сенсационно уступила удушающим приёмом в четвёртом раунде и прервала серию из девяти побед, семь из которых были одержаны в титульных поединках.

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