Боец UFC – о бое Грассо с Шевченко: можно заменить судей?

Американский боец UFC Джалин Тёрнер подвёл итоги боя за титул в наилегчайшем весе среди женщин между мексиканкой Алексой Грассо и представительницей Киргизии Валентиной Шевченко.
«Можно заменить судей? Ну или пересмотреть правила. Я не против ничьей как решения, но, блин, это же титульник.
Меня не расстроила ничья сама по себе, но судьи должны были выбрать победителя. Так что ждём третий поединок», – написал Тёрнер в своих социальных сетях.
Напомним, бой Шевченко с Грассо продлился все пять раундов и завершился ничьей (47:47; 47:48; 48;47). Таким образом, мексиканка сохранила чемпионский пояс UFC.
Отметим, что это уже вторая встреча Грассо и Шевченко. Первый поединок состоялся в марте 2023 года на турнире UFC 285. Тогда Шевченко сенсационно уступила удушающим приёмом в четвёртом раунде и прервала серию из девяти побед, семь из которых были одержаны в титульных поединках.
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