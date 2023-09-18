В UFC официально объявили о следующем бое Саида Нурмагомедова
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Бойцовский промоушен UFC объявил об очередном поединке ожидаемого турнира UFC 294, который состоится в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
Российский боец легчайшего веса (до 61 кг) Саид Нурмагомедов (18-3) встретится с представителем Таджикистана Муином Гафуровым (19-5).
Саиду Нурмагомедову 31 год. Россиянин дебютировал в качестве профессионала в 2009 году и в июле 2018 года провёл свой первый поединок в UFC. За время выступлений в престижнейшей организации мира Нурмагомедов провёл восемь боёв, одержав шесть побед и дважды проиграв.
В своём последнем поединке в марте на UFC Fight Night 221 Нурмагомедов уступил единогласным судейским решением американцу Джонатану Мартинесу.
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