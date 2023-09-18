«Он настроен». Тренер Махачева поделился опасениями перед реваншем с Оливейрой

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева, высказался о предстоящем реванше подопечного с бразильцем Чарльзом Оливейрой, который состоится в ночь с 21 на 22 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Оливейра горит. Он будет мотивированнее, чем когда-либо, потому что ему не хватает чемпионского пояса, ему нужно внимание, и бой с Дариушем показал, что он настроен серьёзно.

Он сделал с Дариушем то, чего не ожидали. Он просто уничтожил его. Так что этот парень решительнее, чем когда-либо. Не хочу сказать, что он недооценил Ислама в первый раз, но считаю, что он был увереннее в себе, чем следовало. И на этот раз он не допустит эту ошибку, он знает, что Ислам – самый опасный парень, с которым он встречался», — приводит слова Мендеса Lord Ping.