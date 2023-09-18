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«Там большинство — начинающие». Физиев рассказал о разнице подготовки в США и Таиланде

«Там большинство — начинающие». Физиев рассказал о разнице подготовки в США и Таиланде
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Боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Рафаэль Физиев рассказал о своей подготовке к поединку с поляком Матеушем Гамротом, который состоится 24 сентября на турнире UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе (США).

«Я стараюсь прилетать во Флориду за шесть-семь недель до боя. В этот раз мы прибыли за шесть недель. Акклиматизация и всё такое… В Америке более профессиональные спарринг-партнёры. В Таиланде также хорошие спарринг-партнёры, но большинство из них — начинающие. Здесь, если вы тренируетесь с кем-то, то он окажется бойцом Bellator с большим опытом или бойцом UFC», — сказал Физиев в интервью Sportskeeda.

В своём последнем бою, состоявшемся в марте на UFC 286, Физиев проиграл единогласным судейским решением американцу Джастину Гэтжи.

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