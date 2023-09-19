Тайсон Фьюри сравнил Джона Джонса с Владимиром Кличко и сказал, кто может его победить

Боксёр-тяжеловес Тайсон Фьюри, который готовится к поединку с Фрэнсисом Нганну, высказал мнение о чемпионе UFC Джоне Джонсе, неоднократно защитившем свой титул в тяжёлом и полутяжёлом весе. Также британский боксёр заявил, что Том Аспиналл может стать тем, кто победит Джонса, приведя в пример свой бой против украинского боксёра Владимира Кличко.

«Я пригласил его [Тома Аспиналла] в качестве спарринг-партнёра для подготовки к чемпиону UFC [Фрэнсису Нганну]. Он хороший боец, вероятно, мог бы стать профессиональным боксёром. Я совершенно уверен, что если бы он пошёл на это, то стал бы чемпионом, но он повредил колено и выпал. Теперь у него путь к возвращению.

Думаю, он сможет сделать это. Он достаточно большой, у него есть сила, у него чёрный пояс по джиу-джитсу. До Тайсона Фьюри думали, возможно ли победить Владимира Кличко. Наверное, нет, но тогда его победил Тайсон Фьюри. Если кто и сможет победить Джона Джонса, так это Том Аспиналл. Никто другой»,— сказал Фьюри TNT Sports.

На счету 30-летнего Аспиналла семь боёв в рамках промоушена UFC, из которых одно поражение - Кёртису Блэйдсу в июле 2022 года. Ближайшим соперником Джонса станет Стипе Миочич.