Миочич показал актуальную форму за семь недель до боя с Джонсом

Двукратный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) и рекордсмен дивизиона по числу защит подряд, американец Стипе Миочич продолжает подготовку к поединку с действующим обладателем титула соотечественником Джоном Джонсом и делится с подписчиками фото с тренировок.

«Каждую минуту каждого часа», — написал Миочич в социальных сетях.

Фото: из личного архива Стипе Миочича

Стипе Миочичу 41 год. Американец дебютировал в профессиональных MMA в 2010 году и уже в 2011-м провёл первый бой в UFC. В мае 2016 года Миочич сразился за титул организации, нокаутировав на UFC 198 бразильца Фабрисио Вердума, после чего провёл три успешные защиты титула.

В июле 2018 года Миочич уступил нокаутом соотечественнику Даниэлю Кормье, однако спустя год взял реванш, став двукратным чемпионом мира.

Бой Джонса и Миочича состоится в ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке (США) и возглавит турнир UFC 295.