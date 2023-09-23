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Кормье объяснил, почему Ковингтон может дать бой Эдвардсу на UFC 296

Кормье объяснил, почему Ковингтон может дать бой Эдвардсу на UFC 296
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье прокомментировал анонс титульного поединка в полусреднем весе (до 77 кг) между британцем Леоном Эдвардсом и соотечественником Колби Ковингтоном, который состоится на турнире UFC 296.

«Прогресс Эдвардса между первым и вторым боем с Усманом впечатляет. Но одно дело драться с борцом и совсем другое – встречаться с таким борцом, как Колби Ковингтон.

Любите вы его или ненавидите, Колби Ковингтон – потрясающий соперник. Он один из самых трудолюбивых парней, которых вы встретите. Здорово, что у него получается такая карьера. Он не самый быстрый, сильный или большой. Но мы говорим о парне, который неоднократно становился чемпионом NCAA. И он дважды боролся за титул UFC», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

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