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Ковингтон — о бое с Эдвардсом: потушу свет этому чуваку

Ковингтон — о бое с Эдвардсом: потушу свет этому чуваку
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Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон высказался о предстоящем поединке с действующим чемпионом британцем Леоном Эдвардсом, который состоится 17 декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США).

«Отличный поединок, мне нравится драться с левшами. Есть причина, по которой он откладывал этот бой: он знает, что с точки зрения стиля это сложнейший вызов для него. Для меня же это очередной бой, ещё одно PPV-событие. Я и не вспомню, когда в последний раз дрался в чёртовом трёхраундовом бою, в отличие от бездельников, которые выкрикивают моё имя.

Не думаю, что он справится с моей универсальностью. Ему постоянно придётся гадать, ударю ли я его или повалю. Мои навыки приёмов, навыки финиша… Я потушу свет этому чуваку. Он не продержится 25 минут», — сказал Ковингтон в интервью YouTube-каналу Джеймса Линча.

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