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«Дагестанские горы против бразильских джунглей». Махачев — о бое с Оливейрой

«Дагестанские горы против бразильских джунглей». Махачев — о бое с Оливейрой
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Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где напомнил подписчикам о предстоящем поединке с представителем Бразилии и бывшим чемпионом в том же весе Чарльзом Оливейрой.

«Дагестанские горы против бразильских», — написал российский боец.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Реванш между Махачевым и Оливейрой пройдёт в конце октября на UFC 294.

Исламу 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде Оливейру. В общей сложности Махачев провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение. В последнем поединке, состоявшемся 12 февраля, Ислам встречался с австралийцем Александром Волкановски и победил его единогласным решением судей.

«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки:

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