О'Мэлли — о критике его отношений: когда институт брака только придумали, люди жили 21 год

Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Шон О'Мэлли поделился своим мировоззрением по поводу института брака, комментируя критику в адрес его отношений с женой Дэнни. Отметим, что О'Мэлли и ранее комментировал личную жизнь, признаваясь в изменах.

«Я хочу прорабатывать отношения с Дэнни, поэтому у нас есть определённые границы и вещи, которые можно и нельзя делать. Потому что я хочу, чтобы всё получалось — и пока что у нас всё в порядке. Когда брак впервые был придуман, средняя продолжительность жизни составляла 21 год, то есть была чертовски низкой. Люди обычно были женаты всего несколько лет. Сейчас люди находятся в браке по 40, 50, 60 лет», — приводит слова О'Мэлли с его собственного подкаста BJ Penn.

Шон О'Мэлли завоевал титул чемпиона UFC в поединке с Алджамейном Стерлингом на UFC 292, прошедшем в августе 2023 года.