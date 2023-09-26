Тренер Шона О'Мэлли согласился провести подкаст о плоской Земле с Брайсом Митчеллом

Тим Уэлч, тренер чемпиона UFC Шона О'Мэлли ответил Брайсу Митчеллу на приглашение на подкаст о теории «плоской земли». Отметим, что Митчелл пришёл на последний ивент UFC Fight Night 228 с Библией, а также заявлял о том, что ему удавалось изгонять дьяволов из людей.

«Не думай, что я считаю тебя глупым или геем, или кем-то ещё. Меня не волнует, что люди говорят о тебе. Я говорил лишь, что твои подписчики не смогу выиграть бой для тебя, но я ошибался. Ты смотрелся чертовски хорошо в этом бою, брат. Ты показал столько мужества и отверженности. Я хочу взять свои слова обратно и надеюсь, что вы меня простите. Как христиани, я должен признать, что я был не прав, нападая на кого-оибо, это не было спровоцировано. Моё деловое предложение: пригласите меня в свой подкаст, и я расскажу, почему Земля плоская. Я приведу вам все доказательства этого, вы не сможете победить меня в реальном споре, в споре с фактами. Я провёл много исследований», — сказал Митчелл в видео в своих социальных сетях.

«Эй, чувак, давай запишем 5-часовое видео и найдём корень всего, брат», — ответил Уэлч.