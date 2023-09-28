Джо Роган высказался о реванше Махачева и Оливейры на UFC 294

Известный комментатор UFC Джо Роган поделился мнением относительно предстоящего поединка между чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и экс-чемпионом в этой весовой категории, бразильцем Чарльзом Оливейрой. Бой состоится 21 октября на турнире UFC 294.

«В смешанных единоборствах может произойти всё что угодно. Именно это делает следующий бой между Махачевым и Оливейрой таким интересным. Ислам в первом бою идеально поймал Оливейру и заставил его постучать. Но Оливейра добился реванша. Чарльз действительно хорош. Просто зверь. Может быть, в этом бою он будет более уверен в себе. Интригующий поединок. В партере эти парни действуют как настоящие убийцы. Да и в стойке очень хороши», — сказал Роган на подкасте Joe Rogan Experience.

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