У Сергея Ковалёва угнали «гелендваген»

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и бывший член рейтинга pound-for-pound россиянин Сергей Ковалёв рассказал о том, что у него угнали «гелендваген».

«Утро у нас сегодня не совсем доброе по простой причине: видите, не хватает чего-то (показывает на машины рядом с домом)? Все автомобили на месте, а одного нет, — сказал Ковалёв на видео, размещенном в соцсетях. — Зато другой джип приехал (показывает на машину полиции) вместо моего «гелендвагена». Короче, тачку упёрли прошлой ночью. Весело живём, я в шоке. Но ничего, будем искать.

Я понял одно: «кабан» (Mercedes-Benz W140)— это самая чёткая машина, которая никому не нужна, кроме меня. Надёжный, крепкий, редко ломается, и ездить на нём, естественно, мне доставляет большое удовольствие. Теперь буду на нём ещё больше ездить. Вот такие пироги.

Даже не знаю, то ли расстраиваться, то ли не расстраиваться. Короче, обновлю себе «гелендваген», хотя и на том у меня было всего шесть тысяч с копейками миль пробега, то есть я на нём исключительно редко ездил, чисто по праздникам. Ну вот, уехала», — сказал Ковалёв на видео, опубликованном в социальных сетях.