Роган призвал UFC отказаться от сотрудничества с USADA

Известный комментатор UFC Джо Роган считает, что UFC должен прекратить сотрудничество с антидопинговой комиссией USADA.

«USADA должно проверять бойцов случайным образом на протяжении шести месяцев, что я считаю ошибкой. Я действительно думаю, что им следует делать всё это самостоятельно, потому что USADA… Больше так не делают, но раньше они будили парней в 6:40 утра в день взвешивания, чтобы проверить их. Это просто безумие, они делали это перед поединками за титул чемпиона мира. Грёбаное безумие.

Существует настоящая проблема, которая заключается в том, что они не позволяют бойцам принимать такие вещи, как BPC-157, хотя такие препараты просто позволяют быстрее восстановиться.

Это хороший пептид для восстановления после травм. Я думаю, спортсмены должны иметь возможность принимать восстановительные препараты, особенно в таком виде спорта, как ММА», – сказал Роган в своём подкасте.