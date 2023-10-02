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Бенавидес — о бое с Канело: сделаем это в 2024 году

Бенавидес — о бое с Канело: сделаем это в 2024 году
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Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американец Дэвид Бенавидес (27-0, 23 KO) рассказал о том, когда он собирается провести поединок с Саулем Альваресом после победы мексиканца в поединке с Джермеллом Чарло.

«Давайте сделаем это в 2024 году», — написал Бенавидес в социальных сетях.

Напомним, бой между Альваресом и Чарло прошёл в американском городе Лас-Вегас и продлился все 12 раундов. Бой завершился победой мексиканца единогласным решением судей. Таким образом, Канело сохранил титулы IBF, WBA, WBC и WBO во второй средней весовой категории.

26 марта Бенавидес победил единогласным решением судей (115-113, 116-112, 117-111) экс-чемпиона и соотечественника Калеба Планта (22-2, 13 KO).

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