Фроч: Владимир Кличко мог бы стать спарринг-партнёром Усика перед боем с Фьюри

Многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч считает, что обладатель титулов WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик мог бы пригласить в свой лагерь именитого соотечественника, Владимира Кличко, чтобы успешно подготовиться к поединку с чемпионом WBC, британцем Тайсоном Фьюри.

Напомним, Кличко встречался с Фьюри в ноябре 2015 года и уступил ему единогласным решением судей, проиграв впервые с 2004 года.

«Чтобы подготовиться к Фьюри, Усику нужен человек не ниже двух метров. Владимир Кличко стал бы хорошим спарринг-партнёром для Усика. Это боец мирового класса, который, учитывая рост и размах рук, способен дать хороший спарринг», — приводит слова Фроча DAZN.

Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки: