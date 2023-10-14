Тим Цзю — Брайан Мендоса: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

15 октября в Бродбиче (Австралия) состоится вечер бокса, в главном поединке которого встретятся австралиец с русскими корнями Тимофей Цзю и представитель США Брайан Мендоса. На кону будет титул чемпиона мира по версии WBO и титул временного чемпиона мира по версии WBC.

Официальной трансляции поединка на территории России не будет, но «Чемпионат» будет освещать основные события спортивного мероприятия. Главный бой вечера начнётся приблизительно в 7:00 мск.

На счету Цзю 23 боя, в каждом из которых он побеждал (17 побед были одержаны нокаутом). В активе Мендосы 24 поединка, в которых им было добыто 22 победы (16 — нокаутом). Ещё два раза спортсмен из США потерпел поражение.

На церемонии взвешивания Тимофей Цзю продемонстрировал результат 69,4 кг, а его соперник оказался чуть тяжелее — 69,9 кг.