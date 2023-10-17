Блогер Артём Тарасов сравнил зарплаты в российском футболе и ММА

Российский видеоблогер Артём Тарасов высказался по поводу разницы в зарплатах между российскими футболистами и бойцами ММА.

«Я знаю, что Клаудиньо получает $ 8 млн в год без всяких рекламных контрактов. Наши бойцы ММА и поп-ММА, которые больше всего зарабатывают, получают копейки. Даже Минеев — 10-15 млн рублей раз в полгода. Это $ 100-150 тыс. на сегодняшний день. И наши бойцы дерутся с топами сейчас в UFC», — приводит слова Тарасова Legalbet.

Стоит отметить, что сам Тарасов связан со смешанными единобрствами. Осенью 2021 года он даже провёл поединок со знаменитым российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.