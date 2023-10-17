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Махачев: все хотели увидеть второй бой с Волкановски, а не бой с Оливейрой

Махачев: все хотели увидеть второй бой с Волкановски, а не бой с Оливейрой
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Российский боец Ислам Махачев, выступающий в лёгкой весовой категории UFC, объяснил, почему его бой с Александром Волкановски кажется болельщикам более интересным, чем с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Когда они сделали замену на Волкановски, думаю, я был более счастлив. Между нами нет никаких вопросов. Последний бой был очень хорошим, и люди говорили о нём.

Если вы спросите болельщиков, все [скажут, что] снова хотят посмотреть бой с Волкановски, а не с Оливейрой. Некоторые люди из России звонили и спрашивали, есть ли у меня билеты или есть ли кто-то, у кого их можно купить. Они думали, что я сражусь с Оливейрой, но теперь всё изменилось, и они захотели прийти», — сказал Махачев в интервью TSN.

Бой Махачева и Волкановски состоится в ночь на 22 октября в рамках UFC 294.

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